В Госдуме предложили создать единую базу медицинских справок с QR-кодами

В Госдуме предложили создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью с QR-кодов. Об этом написал депутат Иван Сухарев в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, передает RT.

Парламентарий отмечает, что в настоящее время в интернете регулярно возникают ресурсы, которые предлагают гражданам купить справки без посещения врачей. Для борьбы с поддельными справкам Сухарев предлагает вносить их цифровые дубликаты в единую цифровую базу.

Депутат также считает необходимым наносить на справки QR-коды, которые не только позволят быстро верифицировать бумажные документы, но и упростят доступ организаций к необходимой информации.

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