Российский регион массово переведет госуслуги в электронный вид

Власти Псковской области планируют к 2022 году массово перевести предоставляемые жителям госуслуги в электронный вид. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи российского региона Денис Матвеев.

«Мы к 2022 году намерены перевести в электронный вид порядка 40 государственных и муниципальных услуг, что позволит существенно снизить поток граждан, обращающихся очно в органы власти. На это мы закладываем грандиозные средства», — заявил чиновник.

По его словам, в частности, жители региона смогут в режиме онлайн получить справки о доходах, регистрации квартир и земли, оформить инвалидность и различные пособия, а также записаться к врачу. В 2020 году на эти цели будет выделено в общей сложности 100 миллионов рублей. При этом до 2024 года на реализацию проекта направят порядка 350 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.