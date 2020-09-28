Жителям еще одного российского региона облегчили общение с властями

В Сахалинской области открылся Центр управления регионом, который поможет облегчить общение жителей с властями. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Instagram-аккаунте.

«ЦУР работает по принципу "одного стола" — специалисты из разных министерств и ведомств теперь трудятся рядом и могут гораздо оперативнее реагировать на запросы от жителей, чтобы помочь разобраться с конкретной ситуацией», — пояснил Лимаренко.

По его словам, помимо работы с сообщениями граждан, которые поступают через соцсети, центр также займется обработкой отраслевых вопросов и созданием баз данных по региону.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.