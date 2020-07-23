На центры по сбору жалоб россиян выделят десятки миллиардов рублей

Минкомсвязь предложила выделить 26,4 миллиарда рублей на создание в России центров управления регионов (ЦУР), которые будут работать с жалобами жителей страны. Об этом в четверг, 23 июля, сообщают «Известия».

По данным издания, специальные офисы, где будут заниматься сбором и обработкой всех поступающих от граждан в электронном виде жалоб, появятся в каждом российском регионе. «Жалобы будут поступать не только с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, планируется учитывать также упоминания в соцсетях и обращения в мессенджерах», — отмечает газета.

Как ожидается, ЦУР помогут решить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются россияне в повседневной жизни. В частности, граждане смогут жаловаться на проблемы с записью в детский сад, школы или к врачу, несвоевременную уборку мусора или некачественный ремонт дорог.

По информации «Известий», создание подобных центров может стать одной из задач федеральной программы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». При этом средства на ее реализацию могут быть перенаправлены с другой программы — «Информационная инфраструктура». В настоящее время вопрос финансирования обсуждается несколькими ведомствами.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.