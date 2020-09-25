Управление еще одним российским регионом цифровизировали

Власти Курской области цифровизировали управление регионом, создав собственный Центр управления для взаимодействия с жителями. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт, передает ТАСС.

«Я запускаю центр управления регионом, который изменит ситуацию. Специалисты центра в реальном времени будут получать обращения из разных источников: портала "Действуем вместе", социальных сетей, официальных сайтов. Затем обращения граждан будут передаваться конкретным исполнителям», — заявил глава Курской области.

Как отмечается, центр будет работать по десяти основным направлениям. В частности, жители региона смогут решить с его помощью вопросы в области ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты и обращения с твердыми коммунальными отходами. Сотрудниками центра стали действующие специалист профильных комитетов администрации области, которые прошли соответствующее обучение.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.