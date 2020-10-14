Социально значимые госуслуги переведут в электронный формат

Президент России Владимир Путин поручил перевести все социально значимые госуслуги в электронный формат. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.

«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в документе.

Как отмечается, отчеты о проделанной работе по данному направлению и ее результатах будут предоставляться раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.