Калининградских чиновников научат работать с цифровыми данными

Власти Калининградской области запустили курсы для государственных и муниципальных служащих, в ходе которых те научатся работать с цифровыми данными при решении управленческих задач. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Обучение по программе развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "Клик" начали более 100 государственных и муниципальных служащих Калининградской области... В этом году в программе обучения примут участие муниципальные служащие всех районов области, что обеспечит комплексное развитие цифровых практик на территории региона», — пояснили в правительстве.

Как отмечается, обучение проходит в онлайн-формате по двум трекам: «Chief Data Officer — управление, основанное на данных» и «Дата-аналитик — технический архитектор цифровых решений». Все учащиеся объединены в несколько проектных команд, каждая из которых еженедельно будет знакомиться с 8-12 темами, связанными с цифровой экономикой, работать над проектами и выполнять домашние задания.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.