Бюджет на цифровую экономику урежут на миллиарды рублей

Бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» урежут на миллиарды рублей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в 2021 году финансирование нацпроекта составит 150,2 миллиарда рублей, в 2022-м — 211,1 миллиарда рублей, в 2023-м —190,7 миллиарда рублей.

Таким образом, отмечает агентство, общий бюджет, выделяемый на развитие цифровой экономики в России, сократится на 17,5 процента или на 117 миллиардов рублей по сравнению с суммой, утвержденной ранее законом №380-ФЗ и паспортом нацпроекта.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.