Раскрыты изменения в нацпроект «Цифровая экономика»

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл изменения в нацпроект «Цифровая экономика» — они сместят акцент на запуск электронных сервисов. Слова министра приводит портал «Будущее России. Национальные проекты» в понедельник, 21 сентября.

«Изменения сейчас готовятся. (...) Большое идет смещение акцента на запуск сервисов электронных, практических, которые могут в ближайшее время заработать, в том числе с учетом платформенных решений, которые есть на рынке», — рассказал Шадаев.

По его словам, изменения планируется представить к середине октября.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Всего на него планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.