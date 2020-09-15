В России недосчитались более сотни тысяч IT-специалистов

В России недосчитались IT-специалистов: на данный момент страна нуждается дополнительно в 150 тысячах работников в этой сфере. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, в дальнейшем потребность России в IT-специалистах будет только расти. «Если три года назад количество бюджетных мест, на которых обучались в институтах по ИТ-специальностям, было около 40 тысяч, то сегодня уже 80 тысяч, а к 2024 году будет 120 тысяч. Потребность в кадрах в 2024 году дополнительно по IT-специальностям — 300 тысяч», — уточнил Чернышенко.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию как национальную цель развития страны до 2030 года.

Подготовка IT-специалистов предусмотрена в том числе нацпроектом «Цифровая экономика», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.