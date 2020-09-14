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Жителей еще одного российского региона обучат цифровым профессиям

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Кабардино-Балкарии смогут бесплатно пройти обучение по новым цифровым профессиям. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела реализации нацпроектов и госпрограмм министерства цифрового развития российского региона Жантемир Ашабоков.

«Любой житель Кабардино-Балкарии от 18 лет до пенсионного возраста получит возможность пройти образовательные курсы, которые обычно являются платными, за счет федерального бюджета», — пояснил чиновник.

По его словам, в настоящее время в республике наблюдается дефицит специалистов в области цифровой экономики, поэтому участие в подобном проекте является для КБР особенно актуальным. В дальнейшем, отметил Ашабоков, прошедшие обучение смогут рассчитывать на стажировку или даже трудоустройство в ряде крупных компаний.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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