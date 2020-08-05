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Оренбургских студентов массово обучат цифровым профессиям

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Оренбургской области студентов вузов и колледжей, чьи специальности не связаны с IT, массово обучат цифровым профессиям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

По его словам, всего в 2020 году обучение смогут пройти около 4,5 тысячи студентов. Кроме того, профессиональную переподготовку пройдут и преподаватели университетов и колледжей — их научат дорабатывать существующие образовательные программы, которые позволят студентам осваивать цифровые компетенции в профессии.

«Непрофильным специалистам все чаще требуются цифровые компетенции: умение пользоваться сложным оборудованием, использовать знания основ программирования в работе. Задача министерства цифрового развития и связи — обеспечить формирование цифровых компетенций у выпускников, неявно связанных с информационными технологиями», — пояснил Толпейкин.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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