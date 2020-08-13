Тысячи жителей российского региона обучат цифровым профессиям

Около 2,5 тысячи жителей Псковской области обучат цифровым специальностям к 2021 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи российского региона Денис Матвеев.

По его словам, на данный момент такое обучение прошли порядка 500 псковичей. «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в Псковской области к 2021 году увеличится в пять раз и составит 2,5 тысячи человек. Этого удастся достичь в том числе за счет грантов, которые получает ПсковГУ от Минобрнауки РФ», — пояснил чиновник.

Он отметил, что благодаря такой программе в регионе появятся востребованные специалисты, которые смогут работать в таких перспективных для региона областях, как промышленность, электротехника и энергетика. В частности, увеличится число аналитиков больших данных и инженеров-программистов, способных составлять программный код на специфических и узкопрофессиональных языках программирования.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.