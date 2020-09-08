В России захотели удвоить число IT-специалистов

В России захотели в два раза увеличить число IT-специалистов, обеспечив тем самым воспроизводство конкурентных кадров для всей индустрии. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает ТАСС во вторник, 8 сентября.

«Мы считаем, что за четыре года (к 2024 году — прим. «Ленты.ру») мы должны, наверное, удвоить. Сейчас их полмиллиона — непосредственно тех, кто относится к IT-индустрии, к индустрии, которая делает коммерческие продукты. Мы не берем [в расчет] IT-специалистов внутри компаний», — сказал Шадаев.

В России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», на который планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Увеличение числа кадров в IT-сфере также является одной из главных задач нацпроекта.