В 56 сельских школах Кузбасса появится высокоскоростной интернет

В 2020 году 56 общеобразовательных школ Кузбасса, расположенных в отдаленных поселках, получат высокоскоростной интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Подключение школ к интернету ведется в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

«Независимо от того, сельская это школа или городская, у детей должны быть равные возможности доступа к знаниям и современным технологиям», — заявил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

В 2019 году к высокоскоростному интернету была подключена 51 сельская школа Кузбасса.

Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.