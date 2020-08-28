В Пермском крае оценят цифровую зрелость

Пермский край станет первым российским регионом, где будет проведена оценка цифровой зрелости. Об этом на IV заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики региона заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте губернатора края.

По словам Чернышенко, одна из ключевых целей, которые поставил перед страной президент Владимир Путин, это масштабная цифровая трансформация. К 2030 году, по поручению главы государства, необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95 процентов услуг должны потребляться жителями онлайн и 97 процентов домохозяйств должны быть подключены к интернету.

«Пермский край станет пилотным проектом, где мы проведем оценку цифровой зрелости. Это свидетельствует о высоком уровне цифрового потенциала региона: здесь развивается использование искусственного интеллекта, Пермский край является точкой притяжения для айтишников. На вашем регионе мы проверим корректность системы оценки. В случае успеха мы передадим ее в другие регионы для аналогичных исследований»., — отметил Чернышенко.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Прикамье находится сегодня на ведущих позициях в сфере высоких технологий среди регионов России.

«Отправной точкой развития отрасли в регионе стал визит президента России Владимира Путина в 2017 году. За три года в этом направлении проделана масштабная работа. И дальше правительство края не будет снижать внимание к IT-сектору. Одна из ключевых задач краевых властей — сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии», — подчеркнул Махонин.

Также Махонин заявил, что Пермский край по праву называется одним из центров России по развитию IT-индустрии и робототехники: «Нам есть что показать, и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 23 тысяч IT-специалистов, и дальше эти компетенции будем масштабировать – заявляемся на увеличение контрольных цифр приема в образовательных учреждениях. У нас активно развиваются технопарки, IT-технологии внедряются в социальную сферу и государственное управление, а наша система ЭПОС будет запущена с 1 сентября во всех школах».