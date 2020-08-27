Самарская область стала одним из лидеров по нацпроекту «Культура»

Самарская область стала одним из лидеров в России по темпам реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Сова» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что 26 августа состоялось всероссийское совещание по вопросам цифровизации, развития спорта, культуры и туризма, на котором Азаров рассказал о реализации нацпроекта в области. Регион обновил девять библиотек, посещаемость которых после модернизации повысилась на 70 процентов. До конца 2020-го в области откроются еще три модельные библиотеки, а в 2021-м — еще пять учреждений.

В ближайшие три года в регионе будут построены или модернизированы 28 домов культуры в 22 муниципалитетах.

Ранее в августе сообщалось, что Республика Бурятия до 2023 года дополнительно получит более 400 миллионов рублей благодаря положительными результатами по реализации нацпроекта «Культура». Деньги пойдут на создание модульной библиотеки и благоустройство виртуальных концертных залов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.