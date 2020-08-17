В Пермском крае появятся восемь виртуальных концертных залов

В Пермском крае к 2022 году появятся восемь виртуальных концертных залов. Об этом сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Решение принято по итогам конкурсного отбора Минкульта России заявок субъектов на создание виртуальных залов. Деньги на это будут выделены из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура».

Новые виртуальные залы появятся в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино. Всего регион на реализацию проекта получит 6,6 миллиона рублей.

Отмечается, что к концу 2020 года в Пермском крае откроются уже 25 виртуальных залов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.