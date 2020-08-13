Определен лучший проект памятника маршалу Василевскому

В Москве завершился Открытый международный творческий конкурс на проект памятника маршалу СССР Александру Василевскому, организованный Российским военно-историческим обществом. Об этом сообщается на сайте РВИО.

Комиссия выбрала лучший проект монумента, который установят на Фрунзенской набережной рядом с комплексом зданий Министерства обороны России. Работы будут проведены в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура».

В конкурсе приняли участие авторы со всей России. Из 14 заявок победителем был выбран проект скульптора Алексея Чебаненко из Студии военных художников имени Грекова.

Александр Василевский — дважды Герой Советского Союза и кавалер двух орденов «Победа». В 1942-1945 годах он был начальником Генерального штаба, принимал участие в разработке плана контрнаступления под Сталинградом, руководил штурмом Кенигсберга, командовал советскими войсками на Дальнем Востоке.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.