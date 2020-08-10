В Приморье появятся три библиотеки нового поколения

Три библиотеки нового поколения появятся в Приморском крае в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал PrimaMedia.

Отмечается, что три приморских библиотеки, которые приняли участие в конкурсе министерства культуры России на предоставление средств из федерального бюджета, будут модернизированы в 2020 году. Речь идет о центральной библиотеке имени Чехова во Владивостоке, библиотеке имени Арсеньева в Арсеньевском городском округе и библиотеке-филиале №5 в Артеме.

В культурных учреждениях будут созданы современные пространства для комфортного пребывания читателей, появится доступ к широкополосному интернету и оцифрованным ресурсам периодической печати.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.