Модельная библиотека появится во втором по величине городе на Камчатке

В городе Елизово, втором по величине населенном пункте на Камчатке, появится модельная библиотека нового поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Власти города проведут модернизацию Елизовской центральной библиотеки. Средства на работы будут выделены из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура».

Отмечается, что в библиотеке проводится косметический ремонт, после которого помещения будут переоборудованы.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.