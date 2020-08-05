Минкульт предложил учесть онлайн-мероприятия в показателях нацпроекта

При определении эффективности исполнения национального проекта «Культура» следует учитывать посещаемость онлайн-мероприятий, изменять для этого показатели нацпроекта не потребуется. С таким предложением выступила глава Минкульта России Ольга Любимова, передает ТАСС.

Чиновница предложила добавить к показателям нацпроекта (число посещений организаций культуры и количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры) еще один комплексный показатель — количество посещений всех мероприятий в сфере культуры, который учитывает также посещаемость онлайн-событий.

«Мы привыкли видеть и считать посетителей непосредственно в учреждениях. Но несколько месяцев, которые прошли с ограничениями, продемонстрировали истинный потенциал информационного культурного пространства», — объяснила Любимова.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.