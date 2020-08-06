Единственный в России кинотеатр с зимним садом восстановят к 2023 году

Астраханский кинотеатр «Октябрь», сгоревший в декабре 2016 года, восстановят к 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры и туризма Астраханской области.

Реконструкция кинотеатра будет проводиться в том числе на средства национального проекта «Культура».

Отмечается, что астраханский «Октябрь» — единственный в России кинотеатр с зимним садом, в котором росли редкие виды растений и пальмы. В 2016-м пожар охватил почти четверть площади здания. В рамках реконструкции планируется восстановить зимний сад, установить в нем системы видеонаблюдения, орошения и контроля за температурой и влажностью, а в другой части кинотеатра будет создано выставочное пространство и зоны для концертов.

В региональном ведомстве заявили, что на реконструкцию кинотеатра необходим миллиард рублей. Проект вошел в нацпроект «Культура», софинансирование составило 450 миллионов рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.