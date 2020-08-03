Три библиотеки Кузбасса получат по пять миллионов рублей на модернизацию

Три библиотеки в городах Кузбасса получат по пять миллионов рублей на модернизацию. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Деньги выделены региону из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура». Местные власти проведут модернизацию библиотек в Прокопьевске, Кемерове и Калтане. Учреждение в Прокопьевске будет переоборудовано в 2020 году, библиотека семейного чтения в Кемерове и детская библиотека в Калтане — в 2021-м. В заведениях будет обновлен книжный фонд, будет закуплена новая мебель и современное оборудование, а сотрудники пройдут курсы повышения квалификации. В рамках реализации нацпроекта число посетителей библиотек должно увеличиться минимум в 1,5 раза.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.