Оренбургская область получит 30 миллионов рублей на модернизацию библиотек

В Оренбургской области в 2020 году появятся модельные библиотеки нового формата в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры российского региона.

«В рамках нацпроекта "Культура" четыре библиотеки Оренбуржья стали победителями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание учреждений нового формата. В конкурсе приняли участие 19 библиотек региона. В числе первых оказались центральные библиотеки города Бузулука и Бугурусланского района, центральные детские библиотеки Александровского района и Гайского городского округа», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в библиотеках создадут коворкинг-площадки и зоны для релаксации. На эти цели выделят из бюджета 30 миллионов рублей.

В Оренбургской области в 2019 году по нацпроекту «Культура» уже были открыты две модернизированные библиотеки нового формата.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.