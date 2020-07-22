Минкульт разработал пособие по проектированию библиотек

Министерство культуры России совместно с Российской государственной библиотекой разработало пособие по проектированию модельных библиотек нового поколения. Документ опубликован на сайте новаябиблиотека.рф.

Пособие «Конструктор проектирования библиотечных пространств для создания модельных библиотек» было создано в рамках реализации национального проекта «Культура». В нем содержатся пошаговые рекомендации по созданию модельных муниципальных библиотек. Речь идет о сборке модулей, из которых образуются функциональные библиотечные зоны. Примеры, представленные в руководстве, основаны на уже реализованных проектных решениях.

«Конструктор» предназначен для подготовки заявок на участие в конкурсе нацпроекта «Культура», по которому на средства федерального бюджета проводится модернизация региональных библиотек.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.