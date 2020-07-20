Детские школы искусств Бурятии получили крупную партию музыкальных инструментов на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Инструменты поступили в Заиграевскую детскую школу искусств и в три филиала. Суммарно в них обучаются 430 человек. Оснащение учебных заведений проводилось в рамках реализации национального проекта «Культура». Школы также снабдили новой мебелью и оборудованием, работы начались в апреле.

В частности, заведения получили мебель и зеркала для хореографического зала, 12 ноутбуков, звуковое оборудование, нотную литературу, концертный и 11 ученических баянов, две домры, гармонь и два аккордеона, а также два пианино марки «Николай Рубинштейн», пять цифровых пианино, две балалайки, восемь ученических гитар, пять ученических домр и концертный аккордеон.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.