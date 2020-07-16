В Ингушетии появятся первые библиотеки нового поколения

Две первые модельные библиотеки нового поколения появятся в Республике Ингушетия в 2020 году. Об этом замглавы регионального министерства культуры Рустам Таркоев сообщил ТАСС.

Учреждения откроются в рамках реализации национального проекта «Культура». Библиотеки создадут в городе Назрань и в сельском поселении Зязиков-Юрт. По словам Таркоева, в настоящее время подходят к завершению работы по модернизации помещений, почти окончена закупка необходимого оборудования.

Чиновник добавил, что в 2020 году регион также закупит музыкальные инструменты для детской школы искусств в городе Карабулак. Помимо этого, в театре юного зрителя в Назрани будет проведен капитальный ремонт.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.