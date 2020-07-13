Еврейская автономная область получит первую библиотеку нового поколения

Первая в Еврейской автономной области модельная библиотека нового поколения будет открыта 1 октября. Об этом сообщает ЕАОMedia.

Строительство учреждение ведется в Биробиджане в рамках реализации национального проекта «Культура». На работы из федерального бюджета выделено пять миллионов рублей.

В библиотеке будет работать бесплатный WiFi, ее книжный фонд будет пополнен новыми экземплярами, учреждение оснастят современными компьютерами, новой мебелью и интернет-доступом. Также в библиотеке появятся зона для детского чтения и игр, зона для общения и настольных игр.

После открытия учреждения власти региона ожидают увеличение числа читателей, посещаемости и книговыдачи.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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