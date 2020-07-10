В якутском селе построят новый культурный центр

В якутском селе Аппаны в рамках реализации национального проекта «Культура» построят новый культурный центр. Об этом сообщает портал «Якутия Daily».

Отмечается, что строители уже начали устанавливать цокольные перекрытия будущего объекта. Все работы проходят в соответствии с графиком. Завершение строительства и сдача центра планируется в четвертом квартале 2021 года. В двухэтажном здании разместится центр досуга «Чороон».

Стоимость сельского центра культуры составит 131 миллион рублей. В 2020 году на строительство объекта было выделено более 38 миллионов рублей, из них 35 — из федерального бюджета.

В Аппанах Намского улуса Якутии проживают почти 1,5 тысячи человек, при этом в селе с 2005 года нет ни одного дома культуры.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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