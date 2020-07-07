В музее Саратова провели три выставки с технологией дополненной реальности

В 2019 году Саратовский государственный художественный музей имени Радищева представил три выставки с технологией дополненной реальности на платформе Artefact. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

В учреждении прошли выставки «Зарубежное искусство в Радищевском музее», «Шедевры коллекции Радищевского музея» и «Русское искусство XIX века в Радищевском музее». Они охватили 115 экспонатов из основной коллекции, которая состоит из разделов древнерусского и культового искусства XIII-XVIII веков, русского искусства XVIII и начала XX веков, а также западноевропейского искусства XV и середины XIX веков.

Посетители музея распознавали некоторые экспонаты при помощи платформы Artefact. Она предоставляет не только общую информацию, но и интересные факты, а также предлагает послушать аудиогид на русском и английском языках, посмотреть на экспонат до реставрации и сравнить его с копиями, находящимися в других музеях.

В 2019 году в музеях России было создано 78 выставок в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». На проведение нацпроекта выделено 113,5 миллиарда рублей. Помимо «Цифровой культуры» в него включены программы «Культурная среда» и «Творческие люди».

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