Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина, расположенный в селе Сростки Алтайского края, получит мультимедиагид с использованием технологии дополненной реальности. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что мультимедиагид будет подготовлен для экспозиции «Жизнь и творчество Василия Шукшина». 40 музейных экспонатов из постоянной экспозиции музея будут доступны в мобильном приложении Artefact.

Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Культура» — музей-заповедник вошел в число победителей первого этапа конкурсного отбора нацпроекта. Мультимедийный гид будет бесплатным, он позволит посетителям больше узнать о подготовке так и не увидевшего свет фильма Шукшина о Степане Разине.

Первый мультимедиагид в регионе, созданный в рамках национального проекта, появился в конце 2019-го в Мемориальном музее Калашникова в селе Курья Курьинского района. Всего до 2024 года в Алтайском крае планируется создать не менее 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам музеев.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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