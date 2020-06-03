Минкульт заявил об исполнении нацпроекта «Культура» в условиях пандемии

Представительница министерства культуры России Ольга Юркова сообщила об отсутствии риска неисполнения национального проекта «Культура» в условиях пандемии коронавируса. Слова чиновницы передает ТАСС.

Юркова, занимающая должность главы департамента регионального развития и приоритетных проектов, отметила, что ведомству пришлось скорректировать бюджет из-за пандемии. «Скорректированные средства из национального бюджета были направлены в резервный фонд правительства для устранения последствий коронавируса», — подчеркнула она.

Глава департамента отметила, что бюджет был скорректирован так, чтобы это не коснулось основных показателей нацпроекта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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