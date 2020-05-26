Минкульт перевыполнит план нацпроекта «Культура» по цифровизации

План нацпроекта «Культура» по цифровизации отрасли в 2020 году будет перевыполнен в несколько раз. Об этом замглавы Минкульта России Ольга Ярилова заявила в интервью, опубликованном на портале «стопкоронавирус.рф».

По словам Яриловой, пандемия коронавируса и режим самоизоляции стали «настоящим вызовом культурному пространству страны». «Но министерство культуры в числе первых отреагировало на самоизоляцию граждан, переведя работу многих подведомственных учреждений в онлайн-режим», — подчеркнула она.

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Чиновница рассказала о рекордах посещаемости, которые бьют интернет-ресурсы и онлайн-проекты ведомства: «По итогам первого квартала мы имели около 20,5 миллиона посещений при общем плане на 2020 год — 32 миллиона. Учитывая динамику последних месяцев, к концу года мы превзойдем эту цифру в несколько раз».

«Эти цифры впечатляют, особенно с учетом возросшей в последние месяцы онлайн-активности. Любая акция, запущенная в социальных сетях, сейчас испытывает огромную конкуренцию. Так что такие итоги — это несомненный успех», — объяснила Ярилова.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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