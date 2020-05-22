В конкурсе нацпроекта «Культура» появились финалисты

В России завершился межрегиональный отборочный тур конкурса любительских творческих коллективов. По его итогам были определены 60 финалистов, сообщается на сайте Минкульта.

Конкурс из-за пандемии коронавируса проводится в онлайн-режиме, в нем приняли участие 255 коллективов со всей страны. Речь идет о любительских театрах, академических хорах, цирковых труппах, вокальных ансамблях, духовых оркестрах и хореографических коллективов, работающих в жанре классического и стилизованного народно-сценического танца.

Организаторы конкурса выразили надежду на то, что у них получится собрать финалистов на очный этап для определения 20 лауреатов, которые получат гранты национального проекта «Культура». В ином случае победителей выберут через интернет, а их заключительные выступления будут отложены. Деньги лауреаты смогут потратить на материально-техническое обеспечение — костюмы, инструменты, организацию гастролей.

Видеоматериалы всех участников доступны на YouTube-канале конкурса.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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