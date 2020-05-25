Минкульт подготовил законопроект о книжных памятниках

Министерство культуры России подготовило законопроект о критериях, по которым исторические издания будут относить к книжным памятникам. Об этом сообщила замминистра Ольга Ярилова, передает «Интерфакс».

Отмечается, что критерии ранее были прописаны в приказе министерства. В проекте закона закреплены этапы работы по учету книжных памятников.

Ярилова рассказала, что с 2000-го по 2010 год сотрудники Минкульта и Российской государственной библиотеки провели масштабное анкетирование и насчитали около восьми миллионов изданий в библиотеках страны, которые можно отнести к книжным памятникам. «Это рукописные книги, которые изданы до XVIII, это печатные издания до 1830 года, а также более современные книги, которые принадлежат к историческим коллекциям», — объяснила чиновница.

Ярилова подчеркнула, что в рамках реализации национального проекта «Культура» в стране до 2024 года планируется оцифровать как минимум 48 книжных памятников из восьми миллионов. Она выразила надежду на то, что региональные библиотеки проявят инициативу и сами найдут средства на оцифровку своих книжных памятников после снятия режима изоляции.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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