В российской области отремонтируют сельские дома культуры

В Саратовской области отремонтируют пять сельских домов культуры. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Работы планируется завершить уже в сентябре в рамках национального проекта «Культура». По словам замглавы ведомства Ольги Яриловой, помимо ремонта старых ДК, предполагается построить один новый в селе Семено-Полтавка. На эти цели выделено 78 миллионов рублей.

Уточняется, что в настоящее время уже установлены потолки в зрительном зале дома культуры в Верхней Чернавке. Кроме того, там выровняли и оштукатурили стены, произвели частичную замену полов, подключили светильники, а также заменили окна и двери.

В апреле сообщалось, что Пермский край в 2020 году получил 50 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты для десяти детских школ искусств.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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