Школы искусств Татарстана закупят инструменты на сотню миллионов рублей

Школы искусств Республики Татарстан закупят музыкальные инструменты на сумму более сотни миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Деньги на приобретение инструментов выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». Их приобретут для 11 детских школ искусств и трех колледжей.

Учреждения также получат учебные материалы, компьютеры, звуковое оборудование, мебель и фотоаппараты. Всего на обновление материальной части учебных заведений потратят 106 миллионов 385 тысяч рублей.

В апреле сообщалось, что Пермский край в 2020 году получил 50 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты для десяти детских школ искусств.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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