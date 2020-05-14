Пилотные усадьбы получат инвестиционные паспорта

Десять инвестиционных паспортов усадеб будут разработаны в 2020 году в рамках реализации проекта «Возрождение исторических усадеб». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что шесть усадеб уже отобраны в качестве пилотных, еще четыре конкурса будут завершены до конца мая.

Средства на разработку инвестиционных паспортов предусмотрены в федеральном бюджете в рамках реализации нацпроекта «Культура», а участие регионов в этом проекте рассматривается в форме софинансирования. В паспорта должна включаться историческая и правовая информация об объекте культурного наследия, а также проектная документация на проведение работ по его сохранению для объективной оценки затрат и снижения рисков со стороны потенциальных инвесторов.

Цель программы «Возрождение исторических усадеб» — привлечь частных инвесторов к сохранению усадеб, чтобы использовать их в дальнейшем как сеть культурно-досуговых организаций, общественных пространств, музеев или туристско-рекреационных кластеров.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него входят подразделы «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».

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