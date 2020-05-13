В российском регионе торжественно открыли виртуальный зал за 2,5 миллиона рублей

В Соцгородке Валуйского городского округа Белгородской области состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

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Отмечается, что виртуальный зал создавался в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура», который входит в национальный проект «Культура». На приобретение специального оборудования и обеспечения зала высокоскоростным интернетом из федерального бюджета было выделено почти 2,5 миллиона рублей.

В рамках проекта «Цифровая культура» в стране появятся 500 виртуальных концертных залов. Национальная электронная библиотека получит 48 тысяч оцифрованных книг. Помимо «Цифровой культуры» в национальный проект входят подразделы «Культурная среда» и «Творческие люди». На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей.

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