В российском регионе торжественно открыли виртуальный зал за 2,5 миллиона рублей

В Соцгородке Валуйского городского округа Белгородской области состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.
Отмечается, что виртуальный зал создавался в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура», который входит в национальный проект «Культура». На приобретение специального оборудования и обеспечения зала высокоскоростным интернетом из федерального бюджета было выделено почти 2,5 миллиона рублей.
В рамках проекта «Цифровая культура» в стране появятся 500 виртуальных концертных залов. Национальная электронная библиотека получит 48 тысяч оцифрованных книг. Помимо «Цифровой культуры» в национальный проект входят подразделы «Культурная среда» и «Творческие люди». На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей.