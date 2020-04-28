В российском регионе по прошествии пандемии торжественно откроют виртуальный зал

В 2020 году в Новгородской области откроются шесть виртуальных концертных залов. Один из них уже подготовлен и будет торжественно открыт после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, передает сайт Минкульта России.

Отмечается, что межпоселенческая библиотека имени Романова, расположенная в Валдайском муниципальном районе, уже приобрела необходимое оборудование для создания виртуального концертного зала, также в здании было подготовлено помещение, рассчитанное на 50 человек. Работы проведены в рамках реализации национального проекта «Культура».

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«В Новгородской области уже открыты три виртуальных концертных зала — в Великом Новгороде, Пестове и Холме. Новую форму культурной деятельности по достоинству оценили жители региона. За четыре месяца работы залы посетили несколько тысяч человек», — заявила заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт театра кукол в Саратове продолжат в строгом соответствии с графиком, несмотря на пандемию.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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