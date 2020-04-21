В Оренбургской области проведут капитальный ремонт восьми домов культуры

В восьми домах культуры Оренбургской области в 2020 году будет проведет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на реконструкцию и капремонт получили сельские ДК Илекского, Курманаевского, Октябрьского, Сакмарского, Саракташского, Ташлинского и Асекеевского районов.

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Отмечается, что контракты на строительные работы уже заключены, строители приступили к ремонту. В 2019 году на средства из федерального бюджета в Оренбургской области были отремонтированы четыре сельских дома культуры.

В марте в Минкульте объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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