Российский регион закупит десятки музыкальных инструментов

Новосибирская область закупит десятки музыкальных инструментов для образовательных учреждений сферы культуры. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что три учреждения российского региона — две школы и колледж — получат более 60 новых инструментов, а также учебные материалы стоимостью более 19 миллионов рублей. Закупка будет проведена в рамках реализации национального проекта «Культура».

Инструменты поступят в Куйбышевскую детскую школу искусств, Бердскую детскую музыкальную школу имени Свиридова и Новосибирский колледж имени Мурова. Также учебные заведения получат современное звуковое и световое оборудование, оснащение завершат в ноябре.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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