Школы алтайского края получили новые музыкальные инструменты

Детские школы искусств Алтайского края получили новые музыкальные инструменты и оборудование в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что на закупку инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках национального проекта из федерального бюджета было выделено по 4 миллиона рублей на школу. Обновления поступили в детские школы искусств сел Зональное и Ключи, а также бийскую школу «Современник». Среди музыкальных инструментов — пианино «Михаил Глинка», аккордеоны Weltmeister, классические гитары. Вскоре в учебные заведения привезут баяны, балалайки, духовые инструменты.

На момент написания заметки уже пять школ региона получили новое оборудование. Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Алтайском крае поддержку обеспечат десяти детским школам искусств и Алтайскому государственному музыкальному колледжу. На это из федерального и краевого бюджетов выделено 53 миллиона рублей.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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