В российском регионе отремонтировали 17 домов культуры

В Нижегородской области за 2019 год отремонтировали 17 сельских домов культуры. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Культура». На них из федерального бюджета было выделено 23,8 миллиона рублей, 8,5 миллиона — из областного бюджета, 3,5 миллиона — из местных бюджетов. Отмечается, что во время режима самоизоляции ДК продолжают работу в онлайн-режиме.

В частности, более 1,5 миллиона рублей стоил капитальный ремонт зрительного зала в ДК села Таремское Павловского района. В культурном учреждении в селе Горево Ковернинского района провели капремонт крыши, стоимость составила 480 тысяч рублей.

10 апреля сообщалось, что в 2020-м капитальный ремонт будет проведен еще в десяти домах культуры Нижегородской области. На это в рамках нацпроекта российский регион получит 35,8 миллиона рублей.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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