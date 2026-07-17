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15:36, 17 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о подорожании одного типа квартир

Специалист Радченко: Вторичные квартиры подорожают из-за резкого роста ипотечных сделок
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вторичные квартиры в России в скором времени могут подорожать на фоне резкого роста числа ипотечных сделок. Об изменении цен на этот тип жилья предупредила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

На первичном рынке такой динамики специалист не ожидает, поскольку активное строительство ведут в ограниченном числе субъектов. Основную массу новостроек возводят в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Соответственно, в этих регионах отмечают спрос на новые квартиры. Однако без льготных ипотечных программ такие объекты тоже могут проигрывать «вторичке».

«"Вторичка" же будет пользоваться популярностью по мере снижения ключевой ставки, так как россияне смогут чаще брать ипотеку, поэтому цены на нее будут расти», — заключила Радченко.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский спрогнозировал, что в августе 2026 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы будут стоить в среднем 11,5-15 миллионов рублей, а в России в целом — 3,8–4,8 миллиона рублей.

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