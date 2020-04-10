На ремонт домов культуры в российском регионе выделят 35 миллионов рублей

В десяти домах культуры Нижегородской области в 2020 году будет проведен капитальный ремонт, на работы выделено 35,8 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин, сообщается на сайте министерства культуры России.

По словам Никитина, сельские ДК «по-прежнему являются центрами притяжения населения разных возрастов, но их ветхое состояние не позволяет выполнять задачи по развитию творческой среды». Заведения пообещали преобразовать в «красивые современные культурные пространства, где учтены потребности местных жителей и внедрены новые формы обслуживания населения».

Капитальный ремонт будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». Работы затронут дома культуры в Дивеевском, Арзамасском, Лысковском, Сеченовском, Дальнеконстантиновском, Богородском, Варнавинском, Бутурлинском районах и в городском округе Первомайск.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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