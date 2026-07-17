Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 17 июля 2026Экономика

Российские компании стали чаще уходить из небоскребов по одной причине

Российские компании стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Крупные российские компании в Москве стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников. Об этом сообщил управляющий партнер сети сервисных офисов Refoliо Андрей Новоселов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, на столичном рынке коммерческой недвижимости прослеживается запрос крупного бизнеса на кардинальную смену деловой карты города, поскольку свободных высококлассных лотов в деловых районах практически нет. «Значительная часть строительства уходит под моноофисы и объекты "под себя". Свободный рынок практически не расширяется, а оставшиеся БЦ не отвечают запросу на уединенную и стабильную локацию», — объяснил эксперт.

При этом, отметил Новоселов, «Москва-Сити» и другие деловые кластеры, несмотря на свои преимущества, отличаются сверхвысокой плотностью, дефицитом приватности и транспортным перегрузом, что утомляет сотрудников и негативно влияет на их когнитивные способности. В связи с этим наличие парковых зон и других благоустроенных пространств возле офисного здания, где сотрудники могут проводить время в течение рабочего дня, становится необходимым условием для борьбы с выгоранием.

Материалы по теме:
В Москве решили продать самый дорогой офис России
В Москве решили продать самый дорогой офис России
29 января 2026
Россияне согласились уйти из офисов
Россияне согласились уйти из офисов
14 мая 2026

Наибольшей популярностью в России пользуются здания в центральных, но менее загруженных районах рядом с парками и культурной инфраструктурой. «Перенос акцента на такие локации — прагматичный расчет. Тихий район дает ментальный комфорт и фокус. Компании, которые первыми обеспечат этот дефицитный ресурс тишины, выиграют битву за удержание талантов и эффективность бизнеса», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что 10-15 процентов компаний в стране начали отказываться от дистанционной работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»
    Лавров заявил о принятии Россией предложения Трампа по Украине
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok