Российские компании стали чаще уходить из небоскребов по одной причине

Российские компании стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников

Крупные российские компании в Москве стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников. Об этом сообщил управляющий партнер сети сервисных офисов Refoliо Андрей Новоселов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, на столичном рынке коммерческой недвижимости прослеживается запрос крупного бизнеса на кардинальную смену деловой карты города, поскольку свободных высококлассных лотов в деловых районах практически нет. «Значительная часть строительства уходит под моноофисы и объекты "под себя". Свободный рынок практически не расширяется, а оставшиеся БЦ не отвечают запросу на уединенную и стабильную локацию», — объяснил эксперт.

При этом, отметил Новоселов, «Москва-Сити» и другие деловые кластеры, несмотря на свои преимущества, отличаются сверхвысокой плотностью, дефицитом приватности и транспортным перегрузом, что утомляет сотрудников и негативно влияет на их когнитивные способности. В связи с этим наличие парковых зон и других благоустроенных пространств возле офисного здания, где сотрудники могут проводить время в течение рабочего дня, становится необходимым условием для борьбы с выгоранием.

Наибольшей популярностью в России пользуются здания в центральных, но менее загруженных районах рядом с парками и культурной инфраструктурой. «Перенос акцента на такие локации — прагматичный расчет. Тихий район дает ментальный комфорт и фокус. Компании, которые первыми обеспечат этот дефицитный ресурс тишины, выиграют битву за удержание талантов и эффективность бизнеса», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что 10-15 процентов компаний в стране начали отказываться от дистанционной работы.