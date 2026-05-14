Россияне согласились уйти из офисов

hh.ru: Почти треть россиян готовы уйти из офиса в квалифицированные рабочие

Почти каждый третий опрошенный россиянин (29 процентов) готов оставить офис ради квалифицированной рабочей специальности при условии того, что новое место будет гарантировано работодателем. Об этом со ссылкой на данные исследования «Ленте.ру» сообщили в hh.ru.

Как выяснилось, чаще всего респонденты согласны на столь резкие перемены в вопросах трудойстройства в связи с перспективой профессионального роста и заработка, превышающего текущий. Об этом заявили 41 процент опрошенных. Среди других популярных ответов, набравших от 20 до 26 процентов голосов — намерение сделать профессией то, что раньше было хобби, желание уйти с текущего места работы и уверенность в более широких возможностях для трудоустройства в новой сфере.

Тех, кто согласен перейти на завод при гарантии устройства на работу среди мужчин оказалось в полтора раза больше — 36 процентов против 24 процентов у женщин. В случае возможности бесплатного обучения показатель составил 32 и 23 процента соответственно.

«Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы», — считает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, по словам которой в апреле средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей составил около 100 тысяч рублей, что на 19,1 процента больше, чем медианная предлагаемая зарплата в России.

Россияне, согласно представленной информации, чаще рассчитывают стать сварщиками (17 процентов), электриками (16 процентов) или механиками (15 процентов), в то время как наиболее распространенным среди россиянок оказалось желание освоить направления кондитера или пекаря (15 процентов), швеи (13 процентов) и повара (10 процентов).

Ранее стало известно, что 78 процентов опрошенных россиян старшего и среднего возраста заявили о желании не уходить на пенсию и работать как можно дольше. Наиболее популярными стимулами продолжать трудиться респонденты назвали желание ни от кого не зависеть, имея возможность помогать близким, сохранение социальной активности и боязнь из-за избытка свободного времени столкнуться с психологическими проблемами.