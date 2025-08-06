Россияне заявили о желании работать как можно дольше

78 % возрастных россиян хотят работать как можно дольше, не уходя на пенсию

Более трех четвертей (78 процентов) из 1287 опрошенных россиян старшего и среднего возраста заявили о желании не уходить на пенсию и работать как можно дольше, следует из результатов исследования аналитического центра «АльфаСтрахование», поступивших «Ленте.ру».

«Только 22 процента россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию», — говорится в материалах.

Наиболее популярными стимулами продолжать трудиться респонденты назвали желание ни от кого не зависеть, имея возможность помогать близким (31 процент), сохранение социальной активности (23 процента) и боязнь из-за избытка свободного времени столкнуться с психологическими проблемами (18 процентов).

Также отмечается, что на случай, если долго работать все же не получится, 28 процентов участников исследования уже открыли накопительные счета, которые позволят сформировать «финансовую подушку» к моменту достижения пенсионных лет.

Ранее почти половина (48 процентов) опрошенных россиян старше 50 лет заявили о трудностях при поиске работы, связанных в том числе с небольшим количеством доступных вакансий. 13 процентам таких респондентов, по их словам, даже приходилось при трудоустройстве скрывать свой возраст.